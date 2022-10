Wendschott „vergoldet“ den Oktober durch 1:0-Sieg

Der WSV Wendschott (links Noah Berkhan) setzte sich knapp gegen den MTV Isenbüttel (in Blau) durch und beendete den Oktober ungeschlagen.

Gelungener Doppelspieltag für den WSV Wendschott: In der Fußball-Bezirksliga gewannen die Wendschotter ihre beiden Spiele und beendeten den Oktober somit ungeschlagen.

1. FC Wolfsburg – FSV Adenbüttel Rethen 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Mustafa (69.), 2:0 Shala (74.), 2:1 Zachrau (89.).

Am Samstag verlor der 1. FC gegen Barnstorf unglücklich durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 1:2, gegen die FSV ließ die Elf von Trainer Yazid Thabti nur 48 Stunden später jedoch den ersten Heimsieg der Saison folgen. „Die Jungs waren 90 Minuten konzentriert und fokussiert“, hielt Thabti erfreut fest. „Unser Gegner war nicht leicht zu schlagen, aber wir haben uns die Tore schön herausgespielt und verdient gewonnen.“ Durch den „Dreier“ hat der FC nun sogar die Abstiegsränge verlassen. „Das freut uns nach so langer Zeit natürlich besonders“, betonte Thabti.

TSG Mörse – FC Brome 1:4 (1:2). Tore: 1:0 Hilsberg (21.), 1:1, 1:2 Keller (22., 35.), 1:3 Hildebrandt (70.), 1:4 Keller (76.).

Nach der 1:6-Pleite am Samstag gegen Adenbüttel Rethen musste die TSG am Montag die nächste Schlappe hinnehmen.

WSV Wendschott – MTV Isenbüttel 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Renelli (30.).

„Wir haben uns den Oktober vergoldet“, freute sich Wendschotts Coach Mohammed Rezzoug nach dem knappen Sieg gegen Isenbüttell. 5 Siege und 2 Remis holte der WSV im Oktober, „viel besser geht es nicht“. Gegen Kellerkind Isenbüttel war es jedoch ein Spiel auf Messers Schneide. Salvatore Renelli brachte sein Team mit einem Traumtor in Führung. In Durchgang 2 drückte Isenbüttel, Wendschott hatte seinerseits gute Möglichkeiten nach Kontern. „Am Ende muss man sagen, dass wir als Team geschlossen verteidigt und deshalb auch verdient das Feld als Sieger verlassen haben.“

SV Reislingen/Neuhaus – TSV Hehlingen 3:4 (1:4). Tore: 0:1, 0:2 Müller (6., 8.), 0:3, 0:4 Biller (10., 34.), 1:4 Rabsahl (43.), 2:4 Marchese (51.), 3:4 Bülter (90.). Rot: Karatas (71,, SV). Gelb-Rot: Fast (71., TSV).

Die Aufholjagd der Reislinger blieb unvollendet. Nach 0:4-Rückstand kam der SV noch mal auf 3:4 heran, zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr. „Es war ein gutes Spiel von beiden Teams", fand TSV-Coach Sven Schubert. „Am Ende ist mir fast das Herz in die Hose gerutscht. Wir sind einfach nur froh, das Derby gewonnen zu haben.“

wit

