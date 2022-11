Fallersleben macht schon vor der Pause alles klar

Wolfsburg. Der VfB setzt sich beim MTV Isenbüttel souverän mit 3:0 durch. Reislingen/Neuhaus ist in Hillerse von Beginn an chancenlos und verliert 0:8.

Fabian Bauer (weißes Trikot) und Fallersleben entschieden die Partie in Isenbüttel früh.

Keine Blöße gab sich Fußball-Bezirksligist VfB Fallersleben beim 3:0-Erfolg gegen den kriselnden MTV Isenbüttel. Gänzlich anders lief es für den SV Reislingen/Neuhaus, der beim Spitzenreiter TSV Hillerse mächtig unter die Räder kam und sich mit 0:8 geschlagen geben musste.

MTV Isenbüttel – VfB Fallersleben 0:3 (0:3). Tore: 0:1 O. Mundry (8.), 0:2, 0:3 Krizak (21., 29.).

Fallersleben brannte in der ersten Halbzeit ein wahres Feuerwerk ab. Der VfB war den Isenbüttelern in allen Belangen überlegen, Oliver Mundry erzielte die frühe Führung. Mit einem Doppelpack sorgte Lion Krizak (21. und 29. Minute) nach nicht einmal einer halben Stunde für die Entscheidung. „Bis zur Halbzeitpause hätten wir ein, zwei Tore mehr schießen müssen, wir haben wirklich ein gutes Spiel gezeigt“, meinte VfB-Coach Lars Ebeling. „Nach der Pause haben wir zu sehr verwaltet und Isenbüttel kam noch zu ein paar Halbchancen.“ Der Sieg seines Teams war aber zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

TSV Hillerse – SV Reislingen/Neuhaus 8:0 (4:0). Tore: 1:0, 2:0 Müller (8., 12.), 3:0 Lahmann (13.), 4:0 Eigentor (22.), 5:0 Ehresmann (60.), 6:0 Dünow (75.), 7:0, 8:0 Sandte (77., 89.)

Chancenlos war Reislingen beim Ligaprimus Hillerse. Bereits früh bog der Tabellenführer auf die Siegerstraße ein, bis zur Pause schraubte er das Ergebnis in die Höhe. Auch nach dem Seitenwechsel gab es kein Aufbäumen bei den Reislingern, so dass der TSV am Ende seinen bisher höchsten Saisonsieg bejubelte.

SV Barnstorf – SV Groß Oesingen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Abdelkarim (43.), 1:1 Mayer (52.). Gelb-Rot: Sicilia (28., Barnstorf), N. Müller (90.+1, Groß Oesingen).

Barnstorfs Trainer Vincenzo Gaetani ärgerte sich nach dem Unentschieden über die zwei liegengelassenen Zähler. „Unsere Moral war gut. Auch in Unterzahl haben wir super gekämpft und alles reingeworfen. Der einzige Vorwurf, den ich meinen Jungs machen kann, ist die schlechte Chancenverwertung.“ Der Aufsteiger aus dem Kreis Gifhorn hatte laut Gaetani deutlich weniger Chancen, nutzte kurz nach dem Seitenwechsel aber eine zum Ausgleich. „Am Ende sind wir selbst schuld, weil wir zu viel haben liegen lassen.“

SV Gifhorn – 1. FC Wolfsburg 2:1 (1:1). Tore: 0:1 n. gem. (8.), 1:1 Biboski (23.), 2:1 Matuschik (55.).

Ordentlich verteidigt und am Ende doch keine Punkte. Die Fußballer des 1. FC Wolfsburg mussten auf der Eyßelheide bei der SV Gifhorn eine unnötige Niederlage hinnehmen. „Gifhorn hatte nicht viele Chancen und schießt nach zwei Standards zwei Tore“, ärgerte sich Wolfsburgs Trainer Yazid Thabti, dessen Team ebenfalls nach einem ruhenden Ball getroffen hatte. „Insgesamt war es von beiden Seiten kein gutes Spiel. Der Ball war viel in der Luft, beide Teams standen tief. In meinen Augen wäre ein Unentschieden das gerechte Ergebnis gewesen.“

