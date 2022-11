Lupo Martini Wolfsburg empfängt die Remis-Könige

Der Spitzenreiter empfängt den 14. der Tabelle – eigentlich sind die Kraftverhältnisse klar verteilt. Sollte man meinen. Aber beim Primus der Fußball-Oberliga, Lupo Martini Wolfsburg, ist man gewarnt, denn am Sonntag (14 Uhr) ist mit dem Rotenburger SV ein alles andere als dankbarer Gegner zu Gast auf der Kreuzheide.

Acht Unentschieden stehen beim Gegner von Lupo Martini Wolfsburg in der Bilanz

„Rotenburg spielt einen guten Fußball, hat Qualität im Kader“, meint Lupos Trainer Giampiero Buonocore. Defensiv steht der RSV sehr stabil. 17 Gegentore gab es erst – das ist der viertbeste Wert der Oberliga. Vorne (17 Tore) hapert es indes ein wenig. Nur der MTV Gifhorn (15) traf bisher seltener. Die Rotenburger sind auch die Remis-Könige der Liga. Acht Unentschieden weist die Bilanz auf. Sie sind schwer zu schlagen, das gelang bisher erst vier Teams.

Es sollte also deutlich geworden sein: Rotenburg wird Lupo alles abverlangen. „Niemand schenkt einem die Punkte“, betont Buonocore, der von der kultivierten Spielweise des Kontrahenten angetan ist. „Rotenburg lässt den Ball gut laufen und hat ein gutes Umschaltspiel.“ Ihm wird deswegen aber nicht bange. „Unsere Jungs wissen aber, was sie zu tun haben.“

In jedem Fall muss Buonocores Team geduldig bleiben. Rotenburgs Fünferkette, vor der noch zwei Sechser als „Abfangjäger“ agieren, wird voraussichtlich nicht viele Torchancen zulassen. Dieses Abwehrbollwerk will Buonocore in Bewegung und so zum Bröckeln bringen. „Wir müssen den Ball laufen lassen, Überzahl schaffen und das Spiel schnell verlagern und in die Räume kommen, die dieses System bietet.“ Unnötige Ballverluste sollten aber aufgrund des guten Umschaltspiels des RSV tunlichst vermieden werden.

Valeri Schlothauer zurück im Kader, Maurizio Grimaldi fällt aus

Gut, dass mit Defensivakteur Valeri Schlothauer Lupos „Mr. Zuverlässig“ nach abgesessener Gelbsperre zurück ins Team kehrt. „Außenbahn-Turbo“ Maurizio Grimaldi fällt mit einer Erkältung hingegen aus. Alternativen hat Buonocore aber genügend im Kader.

Nach einem kurzzeitigen Dämpfer ist Lupo wieder voll da und zurück an der Tabellenspitze. Spielerisch und leistungstechnisch hatte Buonocore aber auch in den vier sieglosen Partien nicht viel zu bemängeln. Zuletzt zeigte sich seine Mannschaft beim 5:1-Auswärtssieg gegen den SV Ramlingen-Ehlershausen auch vor dem Tor endlich richtig hungrig und effizient – wie vom Coach gewünscht. Buonocore: „Daran wollen wir anknüpfen.“

