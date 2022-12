Onlinevoting gestartet: Wolfsburg sucht seine Sportler des Jahres

Wer landet dieses Mal vorne? In der Nacht zu Samstag ist das Onlinevoting zur Wahl der Wolfsburger Sportler des Jahres gestartet. Fest steht bereits: Nur Top-Triathlet Mika Noodt vom VfL Wolfsburg kann seinen Vorjahres-Titel verteidigen. Bei den Sportlerinnen wird eine Nachfolgerin von Judo-Ass Giovanna Scoccimarro (MTV Vorsfelde) gesucht. Bei den Mannschaften stellt sich die Frage, ob sich für 2022 eines der zwei zur Wahl stehenden Profiteams durchsetzt, oder ob es die nächste Überraschung geben wird.

Bis zum 16. Januar können die Bürgerinnen und Bürger auf der Internetseite der Stadt Wolfsburg abstimmen, wen sie vorne sehen. Abgestimmt werden kann unter jeweils drei Kandidatinnen und Kandidaten in den jeweiligen Kategorien. Eine Jury, zu der auch unsere Zeitung gehört, hat die Vorauswahl hierfür getroffen.

Wer wird Wolfsburgs Sportlerin des Jahres? Wer wird Wolfsburgs Sportler des Jahres?

Bei den Frauen stehen Fußballerin Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), die die Auszeichnung bereits 2016 erhalten hatte, Sportschützin Vanessa Seeger (USK Fallersleben) und Rollkunstläuferin Ricarda Zander (VfL Wolfsburg) zur Auswahl. Die Weltklasse-Judoka Scoccimarro, die bereits fünf Mal vorne landete, war nach einem im Frühjahr erlittenen Kreuzbandriss lange ausgefallen.

Bei den Männern kann das Votum neben Noodt auf Kickboxer Viktor Fröhlich (AKBC Wolfsburg) oder Brazilian-Jiu-Jitsu-Kämpfer Yavuz Ögüt fallen. Beide haben es erstmals in die engere Auswahl geschafft.

Drei Teams zur Wahl von Wolfsburgs Mannschaft des Jahres nominiert

Spannend kann es wieder bei den Mannschaften werden: Bei den ersten zwei Auflagen des Onlinevotings seit der Neukonzeption der Sportlerwahl hatte sich hier jeweils ein Außenseiter gegen Profiteams durchgesetzt. Im Vorjahr war das die Mannschaft „Fearless“, das Aushängeschild der Jazz- und Modern-Dance-Abteilung des VfL, das die meisten Stimmen hatte. In diesem Jahr hat es neben dem Eishockey-Team der Grizzlys Wolfsburg und den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg das Cheerleading-Team „Sonics Aces“ des MTV Vorsfelde ins Voting geschafft.

Das Onlinevoting hat in den ersten zwei Jahren bereits zu richtig engen Entscheidungen geführt. Bei der Premiere hatten die Tischtennis-Spielerinnen des SSV Neuhaus gerade einmal 25 Stimmen mehr als die VfL-Fußballerinnen.

Die Kandidatinnen zur Wahl der Wolfsburger Sportlerin des Jahres

Alexandra Popp Foto: Darius Simka / regios24

Alexandra Popp, VfL Wolfsburg: Nach einer schweren Knorpelverletzung und fast einem Jahr Pause kämpfte sich die Kapitänin der Fußballerinnen des VfL zurück auf den Platz. Mit dem Klub holte sie die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. Bei der Europameisterschaft im Sommer war die 31 Jahre alte Allrounderin das Gesicht der Nationalmannschaft, schoss Deutschland mit sechs Toren in fünf Spielen ins Endspiel gegen England, das sie kurzfristig verletzt verpasste. Neben ihren Erfolgen auf dem Platz ist sie seit dem Sommer mehr denn je als Botschafterin des Frauenfußballs gefragt.

Vanessa Seeger Foto: privat / oh

Vanessa Seeger, USK Fallersleben: Vanessa Seeger, 20 Jahre altes Toptalent im Sportschießen vom USK Fallersleben, war sowohl mit der Luft- als auch mit der Sportpistole national und international erfolgreich, verpasste zum Abschluss ihrer Juniorinnen-Zeit allerdings den ganz großen Coup einer WM-Medaille, die sie sich erhofft hatte. Die Sülfelderin holte sich bei den deutschen Meisterschaften Platz 1 und wurde im Mixed Erste sowie im Einzel Fünfte bei der EM in Norwegen. Bei der WM in Ägypten erreichte sie als beste Ergebnisse Platz 4 und 6 in den Mannschaftswettbewerben.

Ricarda Zander Foto: Verein / oh

Ricarda Zander, VfL Wolfsburg: Ricarda Zander ist das Toptalent des VfL Wolfsburg e. V. im Rollkunstlaufen. Die 16-Jährige wurde 2022 Landesmeisterin und qualifizierte sich mit Platz 7 beim World Cup in Triest (Italien) sowie der deutschen Vize-Meisterschaft in Heilbronn erstmals für die World Skate Games, die Weltmeisterschaften im Rollkunstlauf, in Buenos Aires. In der Klasse „Free Skating Juniores“ war Zander bei ihrer Premiere gleich beste Deutsche und landete auf dem elften Platz. Dabei hatte sie im Sommer noch eine Corona-Infektion länger ausgebremst.

Die Kandidaten zur Wahl der Wolfsburger Sportlerin des Jahres

Viktor Fröhlich Foto: Verein / oh

Viktor Fröhlich, AKBC Wolfsburg: Viktor Fröhlich, 36 Jahre alter Kickboxer des AKBC Wolfsburg, krönte sich im Oktober vor 400 Zuschauern im Congress-Park zum Weltmeister des Verbands WAKO-Pro in der Klasse bis 85,1 Kilogramm. Gegen den Italiener Lorenzo Giornelli diktierte der Schützling von Trainer Antonino Spatola den Kampf, erzwang so einen Abbruch in Runde 9, nachdem er seinen Gegner mehrfach am Boden hatte. Bereits im Frühjahr hatte sich der Kampfsportler als Landesmeister erstmals für die deutschen Meisterschaften im Amateurboxen qualifiziert.

Mika Noodt Foto: Fotograf Anja Weber / Anja Weber

Mika Noodt, VfL Wolfsburg: Mika Noodt, bereits 2021 Wolfsburger Sportler des Jahres, ist mit seinen 22 Jahren der Shootingstar der internationalen Triathlon-Szene. Der gebürtige Wolfsburger gewann die Challenge Gran Canaria, um dann mit Entzündung im Hüft- und Beckenbereich vier Monate auszufallen. Doch der VfL-Triathlet kehrte stark zurück, wurde Neunter beim international topbesetzten PTO US Open in Dallas und krönte seine Saison mit Platz 4 bei den 70.3-Weltmeisterschaften in St. George (USA). Nach WM-Rang 11 im Vorjahr hatte Noodt die Erwartungen erneut übertroffen.

Yavuz Ögüt Foto: Privat / oh

Yavuz Ögüt, VfL Wolfsburg: Hinter dem erfolgreichen Kampfsportler Yavuz Ögüt liegt ein auch für seine Verhältnisse starkes Jahr: Der Schwarzgurt-Träger im Brazilian Jiu Jitsu vom VfL Wolfsburg wurde Europameisterschafts-Zweiter und zuletzt Weltmeisterschafts-Dritter in der Mastersklasse des Weltverbands IBJJF. Hinzu kommen weitere internationale Titel im Verband NAGA (North American Grappling Association) für den 42-Jährigen, der das Jahr in der Weltrangliste als bester Deutscher unter den Top 30 beenden konnte.

Diese Teams stehen zur Wahl der Wolfsburger Mannschaft des Jahres

Die Sonics Aces Foto: Verein

Sonics Aces, Cheerleading: Die „Sonics Aces“, Cheerleader-Gruppe des MTV Vorsfelde, hat sich über Platz 1 bei den Regionalmeisterschaften in Hamburg für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Dabei hatten sie erschwerte Bedingungen: Die Veranstaltung fand im Hybrid-Format statt, die Auftritte waren ohne Publikum und die Bewertung erfolgte erst im Nachgang anhand von Videomaterial. Bei der DM in Riesa fuhren sie dann in der Kategorie „Junior Allgirl Level 4“ mit 8,55 Zählern die beste Punktzahl ein.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg Foto: Darius Simka / regios24

VfL-Frauen, Fußball: Es war ein fast perfektes Kalenderjahr für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg: Sie holten sich den siebten deutschen Meister-Titel und gewannen in Köln zum achten Mal in Serie den DFB-Pokal. Zehn VfL-Spielerinnen wurden im Sommer zudem Vize-Europameisterinnen mit der deutschen Nationalmannschaft. Im gesamten Jahr kassierte der Champions-League-Halbfinalist übrigens auf nationaler Ebene keine einzige Niederlage, feierte 21 Liga-Siege sowie fünf Erfolge im Pokal.

Die Grizzlys Wolfsburg Foto: Grizzlys Wolfsburg / Sahnefoto/oh

Grizzlys, Eishockey: Die Grizzlys Wolfsburg beendeten das erste Jahr unter Cheftrainer Mike Stewart auf Hauptrunden-Platz 3 und qualifizierten sich damit für die Champions Hockey League, in der der Wolfsburger Eishockey-Erstligist in der Saison 2022/23 die Gruppenphase überstand und das Achtelfinale erreichte. In den Play-offs der vergangenen Spielzeit war nach einer knappen Serie gegen Nordrivale Fischtown Pinguins aus Bremerhaven dann im Halbfinale gegen RB München Endstation.

So können Sie an der Wahl zu Wolfsburgs Sportlern des Jahres teilnehmen – und etwas gewinnen

Und so funktioniert’s: Nur auf der Homepage der Stadt kann über diesen Link abgestimmt werden. Pro Kategorie ist eine Stimmabgabe möglich. Wer nach Abstimmungsende am 16. Januar die meisten Stimmen vereint, hat die Wahl gewonnen. Die Gewinner werden zeitnah veröffentlicht.

Alle Teilnehmer, die sich mit ihrer Mailadresse registrieren, nehmen zudem an einem Gewinnspiel teil, das die Stadt erstmals anbietet, um die Attraktivität zu steigern. Im vergangenen Jahr hatten nur gut 1000 Menschen abgestimmt, nachdem eine personalisierte Anmeldemaske Mehrfachnennungen verhindern sollte.

Zu gewinnen gibt es eine Familienjahreskarte für die Wolfsburger Freibäder (Fallersleben und VW Bad), eine Familienjahreskarte für die städtischen Hallenbäder (Sandkamp und Heiligendorf), eine Familientageskarte für die Eis-Disco mit Schlittschuhverleih in der Eis-Arena Wolfsburg und die Teilnahme von zwei Personen an der Sportlerehrung, die die Stadt am 9. Juni im Gartensaal des Schlosses ausrichten möchte.

