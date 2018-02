Das Duo Rebbe/Schmidt gerät unter Druck

Den Start in die Rückrunde hatten sich Spieler und Verantwortliche des VfL Wolfsburg ganz anders vorgestellt. Das 1:3 in Bremen am Sonntagabend war wettbewerbsübergreifend die dritte Niederlage nach der Winterpause. Zwei Unentschieden und ein Sieg (1:0 in Hannover) stehen außerdem zu Buche. Die...