Jetzt haben auch die treuesten Fans genug

Pfiffe von den Sitzplätzen der Arena: Das gab es für die Profis des VfL Wolfsburg in dieser erneut völlig verkorksten Bundesliga-Saison bereits häufiger. Aber das 1:3 am Sonntag in Bremen hat das Fass auch für die Fans in der Nordkurve zum Überlaufen gebracht. Jetzt haben die treuesten Anhänger...