1:2 – VfL Wolfsburg verliert in letzter Minute gegen FC Bayern

Wolfsburg Am Samstag trennte sich der VfL Wolfsburg mit 1:2 vom souveränen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga – dem FC Bayern München. Nachdem Daniel Didavi die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt nach acht Minuten per Kopfball in Führung gebracht hatte, konnte Bayern-Sürmer Sandro Wagner ebenfalls per...