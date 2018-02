Wolfsburg Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg beklagt in Sebastian Jung einen weiteren Ausfall. Der Rechtsverteidiger zog sich am Sonntag im Spiel gegen Bayern München einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und fällt nach VfL-Angaben vom Montag mehrere Wochen aus. Der 27-Jährige war lange verletzt und hatte gegen den Tabellenführer seinen ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison. Die Wolfsburger müssen derzeit auf mehr als ein halbes Dutzend verletzter Spieler verzichten. dpa

