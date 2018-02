Wolfsburg Der neue VfL-Trainer Bruno Labbadia will und muss in die Köpfe seiner verunsicherten Spieler gelangen. So will er das schaffen.

So will Bruno Labbadia den VfL Wolfsburg vor dem Abstieg retten

Noch immer hängt das Plakat, das die treuesten Fans des VfL Wolfsburg am Samstag vor dem Spiel gegen den FC Bayern präsentiert haben, in der Nordkurve der VW-Arena. „Ohne Arbeit, ohne Fußball, ohne Leidenschaft, ohne uns“ steht auch fast eine Woche danach noch Grün auf Weiß zwischen Unter- und Oberrang. Bruno Labbadia jedoch vermittelt glaubhaft den Eindruck, als bräuchte er keine stete Erinnerung an die Grundtugenden des Fußballs.

Der 52-Jährige hat seinen Retter-Job beim abgestürzten VfL am Dienstag angetreten, seitdem sind drei Trainingseinheiten vergangen, und ihm ist klar, worauf der Fokus liegt. „Ich will der Mannschaft Sicherheit, Halt und eine Orientierung geben“, sagt er. Kein Aktionismus, keine Effekthascherei – Labbadia weiß aus eigener Erfahrung als Spieler wie als Trainer, dass er in die Köpfe seiner Spieler gelangen muss. Die Verunsicherung nach nur vier Siegen aus 23 Bundesliga-Partien ist groß, doch die mentalen Blockaden versucht er zu lösen, indem er seine Mannschaft an das kleine Fußball-Einmaleins erinnert.

„Der Trainer redet viel mit uns, und versucht, uns Selbstvertrauen zu geben. Paul Verhaegh, VfL-Kapitän, über den neuen Trainer Bruno Labbadia.

Labbadia will seinen Spielern die Angst vor den großen, komplizierten Aufgaben nehmen, die erfahrungsgemäß noch schwerer zu lösen sind, wenn man in der Vergangenheit schon an den viel einfacheren Dingen gescheitert ist. Sicherheit, das ist der kurzfristige Plan des neuen Trainers, schafft er mit Gesprächen und mit viel, viel Basis-Arbeit.

Labbadia macht der hohe Aufwand nichts aus, Schlaf braucht er ohnehin nur wenig, aber eines tut ihm weh: Dem drahtigen Ex-Profi fehlt seine morgendliche Routine. Denn bevor der Tag so richtig beginnt, schafft er sich gedanklichen Freiraum beim Joggen. „Ab und an muss man sich mal rausnehmen“, erklärt Labbadia, sonst verliere man wichtige Kapazitäten für die anderen, die wichtigen Aufgaben im Job. „Einfach mal mein Ding machen, das musste ich auch lernen“, sagt er.

In den vergangenen beiden Tagen blieb keine Zeit für Frühsport, wenngleich er eine Laufstrecke in seiner neuen Heimat schon im Kopf hat. Denn er hat vor den Gastspielen mit seinen ehemaligen Bundesliga-Klubs aus Stuttgart, Hamburg oder Leverkusen vor den Partien in der VW-Arena schon Laufrunden gedreht. Vom Bahnhof am Kanal entlang, seitlich vorbei an der VW-Arena, das Trainingszentrum liegengelassen, rum um den Allersee und zurück.

Schon kurios, dass sich genau dort seit Dienstag sein Planungszentrum befindet. Die Rettungsmission hat begonnen, und er hat einen klaren Plan, wie er diese angehen und umsetzen will. Beim Team passt der erste Eindruck des mittlerweile dritten Trainers der Spielzeit. „Er hat uns klar gesagt, was er von uns verlangt, will viel Arbeit von uns sehen, die Grundtugenden, die Basics“, sagt Kapitän Paul Verhaegh. „Der Trainer redet viel mit uns, und versucht, uns Selbstvertrauen zu geben. Wir nutzen die kurze Zeit. Das kommt gut an.“

Schon Freitagabend wird Labbadia in Mainz sein Debüt als VfL-Trainer geben. Vielleicht findet er im Rheinland noch die Zeit für seine Routine.