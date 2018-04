Virusinfektion: Jetzt bereitet Bruma Sorgen

Vor dem Hertha-Spiel am Samstag war es Robin Knoche gewesen, dessen Einsatz wackelte. Nun hat VfL-Trainer Bruno Labbadia ein neues Sorgenkind in der ohnehin ausgedünnten Innenverteidigung: Jeffrey Bruma. Ob der Abwehrbüffel bis zum Spiel am Samstag beim SC Freiburg gesund wird, ist ungewiss. ...