Guilavogui: Erst gesperrt, jetzt zwickt die Leiste

In der Vorbereitung aufs Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg konnte Bruno Labbadia zwar deutlich mehr gesunde Spieler auf dem Trainingsplatz seines VfL Wolfsburg begrüßen. Doch Rückkehrer in den Kader für das heutige Duell (20.30 Uhr, VW-Arena) wird’s wohl nur in der Verteidigung geben. ...