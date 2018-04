Hecking bekennt sich zu Gladbach

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking hat Gerüchte um eine Anfrage des Hamburger SV zurückgewiesen. „Ich habe klipp und klar gesagt, dass ich in der kommenden Saison Gladbach-Trainer sein werde“, sagte Hecking auf der Pressekonferenz am Freitag und meinte in Richtung des HSV: „Die haben...