Wolfsburgs Fußball-Frauen nach 5:0 weiter auf Titelkurs

Bremen Die Frauen des VfL Wolfsburg haben in der Fußball-Bundesliga den nächsten Schritt zur Titelverteidigung gemacht. Durch das 5:0 (3:0) in einem Nachholspiel am Mittwoch beim SV Werder Bremen hat die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch fünf Punkte Vorsprung auf den FC Bayern München, der zudem noch...