Vor dem Endspiel: Etwas zu viel Normalität

In so einer Phase, in der sich der VfL Wolfsburg befindet, gibt es keine Normalität, sagt Bruno Labbadia. Die Wolfsburger und ihr Trainer zittern vor dem letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga mehr denn je um den Klassenerhalt. Ein Sieg gegen den 1. FC Köln vorausgesetzt, und die Grün-Weißen...