Wolfsburg Der VfL Wolfsburg hat sein letztes Spiel in der Bundesliga Saison 17/18 gewonnen: Mit 4:1 siegen die Wölfe gegen den 1. FC Köln. Durch Freiburgs Sieg über Augsburg (2:0) bleibt der VfL aber trotzdem auf dem Relegationsplatz und spielt am 17. und am 21. Mai gegen Holstein Kiel. Der Hamburger SV dagegen muss schlussendlich den Gang in die 2. Liga antreten.

