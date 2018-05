Der Fels in der Brandung

Als die Fußballerinnen am Sonntag zuvor die Meisterschaft perfekt gemacht hatten, war es die Nationaltorhüterin, die sich das Stadionmikro schnappte und den Fans ordentlich einheizte. Auch in Köln heizte sie das Publikum hinter ihrem Tor an, animierte es mitten im Elfmeterschießen dazu, Stimmung zu...