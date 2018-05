Wolfsburg hofft auf zweites Triple nach 2013 - Finale gegen Lyon

Wolfsburg Im Finale der Champions League der Fußballerinnen treffen die beiden besten Mannschaften Europas aufeinander. Wolfsburg ist in der Bundesliga ähnlich dominant wie Lyon in Frankreich. Beide Teams könnten die Saison mit dem Triple abschließen.Den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg winkt das zweite Triple nach 2013. Fünf Tage nach dem DFB-Pokal-Triumph gegen Bayern München trifft der deutsche Meister am Donnerstag um 18.00 Uhr im Champions-League-Finale auf Titelverteidiger Olympique Lyon mit Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan.dpa

