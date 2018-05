Abschied aus Wolfsburg und jetzt auf dem Weg zur WM

Drei Trainer, viel Frust und am Ende wieder die Relegation: Die abgelaufene Bundesliga-Saison war für alle, die es mit dem VfL Wolfsburg halten, erneut eine Enttäuschung. In einer losen Serie blicken wir auf diese Spielzeit zurück. Im ersten Teil geht es um den Abgang der Saison: In der Winterpause...