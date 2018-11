Seguin: Die Zeichen stehen auf Trennung

Es ist keine leichte Zeit für Paul Seguin. Das Eigengewächs des VfL Wolfsburg steht jeden Tag mit seinem Teamkollegen auf dem Trainingsplatz. Doch am Wochenende, wenn es in der Bundesliga ernst wird, muss er zuschauen. Die Zeichen stehen auf Trennung in der Winterpause. Am Montag war Marko Rehmer,...