VfL siegt 2:1 gegen Caen: Glasner sieht nächsten Schritt

Schon nach 45 statt der üblichen 90 Minuten war die Arbeit Oliver Glasners am Dienstagnachmittag getan. Der Trainer des VfL Wolfsburg hatte seine Bundesliga-Mannschaft im Test gegen den SM Caen nur in der ersten Hälfte auf den Rasen geschickt – zu viele Profis waren verletzt. In den zweiten 45...