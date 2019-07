VfL Wolfsburg testet gegen Kruse, Saglam und Co.

Das erste Testspiel der Wolfsburger Fußball-Profis im Trainingslager in Österreich wird gleich ein echter Härtetest – und ein großes Wiedersehen: Am 22. Juli (18.30 Uhr) trifft die Mannschaft von Wolfsburgs neuem Trainer Oliver Glasner in Kapfenberg auf Fenerbahce Istanbul, bei dem sich gleich...