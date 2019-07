Auch zukünftig fährt der VfL Wolfsburg in die Steiermark

Die Fans des VfL Wolfsburg haben Planungssicherheit: Auch in den nächsten zwei Jahren wird der Bundesligist seine Sommervorbereitung in der Steiermark abhalten. Der Klub hat mit der Tourismusregion und dem „International Football Camp Styria“ (IFCS) eine Partnerschaft abgeschlossen. Michael Meeske sagte: „Wir freuen uns sehr. Die Bedingungen sind top. Es hat sich alles bewahrheitet, was wir zuvor besprochen hatten.“ Der Geschäftsführer bereist die Region seit Jahren privat und ist nun froh, „auch beruflich hier zu sein“.

Mit Xaver Schlager und Trainer Oliver Glasner waren Teile der laut Meeske „zunehmenden Österreich-Fraktion, in die wir große Hoffnungen setzen“, bei der Vorstellung dabei. Der Neuzugang aus Salzburg erzählte, dass er schon zur Ski-WM 2013 in Schladming war und zuvor das Skigebiet mit seinen Eltern erkundet hatte. Der neue Coach kennt die Region auch und war daher „nicht überrascht von den tollen Bedingungen“. Dass in Österreich mittlerweile viele internationale Topklubs ihre Vorbereitung abhalten, erleichtere es, gute Gegner für Testspiele zu finden.

Ein weiterer Teil der Partnerschaft ist, dass es in der VW-Arena von der neuen Saison an Steiermark-Bandenwerbung geben wird. Zudem wird am letzten Spieltag gegen den FC Bayern ein Steiermark-Tag gefeiert, kündigten Kian Walizadeh, der Geschäftsführer des IFCS, und Tourismuslandrätin Barbara Eibinger-Miedl an.