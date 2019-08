Macht Linz dem VfL Wolfsburg das Leben schwerer?

Noch müssen die Verantwortlichen, Spieler und Fans des VfL Wolfsburg Geduld haben. Gegen wen die Grün-Weißen in der Europa League spielen, wird erst am 30. August ausgelost. Doch es laufen bereits Qualifikationsrunden für die internationalen Wettbewerbe – und ausgerechnet der Linzer ASK könnte dem...