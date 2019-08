VfL Wolfsburg: Casteels legt den Finger in die Wunde

Die Generalprobe für den Bundesliga-Start am Samstag gegen Aufsteiger 1. FC Köln hat der VfL Wolfsburg mit Ach und Krach gerade so bestanden. „Ein ganz typisches Pokalspiel“, sagt Koen Casteels, der Torhüter der Grün-Weißen, über das 5:3 nach Verlängerung am Montagabend bei Drittligist Hallescher...