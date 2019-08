Noch klappt organisatorisch nicht alles beim VfL Wolfsburg

Wolfsburg. Neue Bezahlvarianten und selbst ausgedruckte Tickets sorgen am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga für Probleme in der VW-Arena.

Analog zum sportlichen Auftritt des Fußball-Erstligisten VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln (Endstand 2:1) lief auch in puncto Stadion-Organisation noch nicht alles rund zum Bundesliga-Auftakt. Probleme mit Eintrittskarten und beim bargeldlosen Bezahlen sorgten vereinzelt für Unmut unter den „Wölfe“-Anhängern.

Fans berichteten unserer Zeitung, dass zum Beispiel Print@home-Tickets, also Eintrittskarten, die man zu Hause selbst ausdrucken kann, an den Einlass-Scannern nicht funktionierten. Auch Karten-Upgrades konnten nicht wie gewohnt vorgenommen werden, hieß es. In solchen Fällen kann man sich auf dem Arena-Gelände an die VfL-Clearing-Stelle wenden. Doch angesichts von einer Reihe ähnlicher Probleme seien die wenigen Mitarbeiter vor Ort überlastet gewesen. So sei es zu längeren Wartezeiten gekommen, einige Fans waren deshalb erst nach Anpfiff auf ihrem Platz gewesen.

Außerdem lief es noch nicht ganz reibungslos an den Stadionkiosken in und vor der VW-Arena. Zu dieser Saison führte der VfL neue Varianten der bargeldlosen Bezahlung ein. Statt vorher mit Geldkarten (eingestellt) oder mit der Bezahlfunktion auf Dauer- oder Mitgliedskarte zu bezahlen, können die Zuschauer nun auch mit Visa- und EC-Karte sowie mit dem Smartphone ihre Rechnungen für Speisen und Getränke begleichen. Doch auch hier klappte es noch nicht überall wie gewünscht.

Die VfL-Verantwortlichen räumten die Schwierigkeiten auf Nachfrage ein. „Nach unseren Informationen“, nahm der zuständige Geschäftsführer Michael Meeske dazu Stellung, „kam es lediglich wegen einiger nicht lesbarer „Print@home“-Tickets zu längeren Wartezeiten. Die betroffenen Zuschauer waren kurz nach Anpfiff im Stadion. Bei der Bezahlung mit der EC- oder Kreditkarte kam es auch zu vereinzelten Einschränkungen. Wir analysieren und optimieren das nun und werden alles dafür tun, beim nächsten Heimspiel noch besser aufgestellt zu sein.“

Um das Versprechen zu halten, müssen sich auch die Abläufe an den Kiosken und die Bezahlvorgänge weiter einspielen. Unsere Zeitung machte am Spieltag den Test. Verlief der Einlass mit der neuen Dauerkarte noch problemlos, dauerte es an Stadionkiosken in der Nordkurve vor, während und nach dem Spiel um einiges länger als zuvor, um sich mit Wasser und Brezel zu versorgen.

Die Halbzeitpause reichte in unserem Fall gerade so, um bei Wiederanpfiff zurück am Platz zu sein. Doch nicht alle schafften es rechtzeitig. Die Partie lief schon wieder, da herrschten immer noch lange Schlangen an manchen Kiosken. Vom Ziel, mit den neuen Bezahlvarianten die Wartezeiten zu verkürzen, ist der VfL noch einiges entfernt. Positiv indes: Größere Pannen waren bei unseren Stichproben nicht festzustellen.

Etwas nervig gestaltet sich die Rückgabe der neuen Pfandbecher. Auch dazu muss man die EC- oder Kreditkarte in das Lesegerät stecken und warten, bis der Mitarbeiter das Guthaben zurückgebucht hat. Der Umweltschutz fordert zeitlich seinen Tribut. Davon dürfte beim Köln-Spiel die Spendenaktion des VfL profitiert haben. So mancher, der nicht warten wollte, warf seinen Becher in die dafür aufgestellten Sammelbehälter.

Trotz der Anlaufschwierigkeiten sagte VfL-Geschäftsführer Meeske: „Wir sind mit dem Saisonstart insgesamt sehr zufrieden.“ Und unser Fazit lautet: Alles in allem war es sportlich wie organisatorisch ein ordentlicher Auftakt.