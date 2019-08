Dank Piräus: Der VfL Wolfsburg ist wohl in Topf 1

Seit dem Mittwochabend ist der VfL Wolfsburg ein Stückchen schlauer, was die Auslosung für die Gruppenphase der Europa League angeht, obwohl noch nicht alles in trockenen Tüchern ist. Doch Olympiakos Piräus hat in der Quali zur Champions League FK Krasnodar mit 4:0 geschlagen und wird sich daher...