Die Mannschaft des VfL Wolfsburg bedankt sich nach Spielende bei den Fans. Damit es auch bei Heimspiel gegen den ukrainischen Außenseiter PFK Oleksandrija voll wird, hat der Verein einen ironischen Aufruf in den sozialen Medien gestartet.

Hinweis für Klaustrophobiker: VfL will Stadion füllen

Mit launigen Mitteilungen bei Twitter versucht der VfL Wolfsburg, noch Zuschauer zu seinem ersten Europa-League-Spiel am Donnerstagabend gegen den ukrainischen Club PFC Olexandrija zu locken. „Auch wenn das Stadion morgen nicht voll sein wird, ihr habt die Chance dazu: Im Gegensatz zum letzten internationalen Auftritt der Wölfe, darf wieder alkoholisches Bier ausgeschenkt werden. Prost!“, schrieb der Verein am Mittwoch in dem sozialen Netzwerk. Wenige Minuten später folgte der Hinweise: „Liebe Klaustrophobiker, Platz ist noch genug vorhanden. Tickets gibt es hier.“

Der Fußball-Bundesligist erwartet gegen den nahezu unbekannten Gegner aus der Ukraine nur rund 10 000 Zuschauer im Stadion. Ein Grund ist die unattraktive Anstoßzeit am Donnerstagabend um 21.00 Uhr, die weder familienfreundlich noch mit der Spätschicht im nahen Volkswagen-Werk zu vereinbaren ist. Übertragen wird das Spiel von dem kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN. dpa