VfL-Förderkader startet ohne Azzaoui und Otavio

Der ursprüngliche Plan der VfL-Profis für Ismail Azzaoui, der bisher nur in der Regionalliga beim VfL II auf dem Platz stand, und Rekonvaleszent Paulo Otavio sah vor, dass das Duo des Wolfsburger Fußball-Bundesligisten am Dienstag die Reise mit dem Förderkader des VfL nach Totton in England antritt. Diesen Plan verwarf Coach Oliver Glasner dann aber kurzfristig wieder, beide trainierten am Dienstagnachmittag mit dem Profikader auf dem Platz vor dem VfL-Center.

Wolfsburgs Trainer sagte: „Wir glauben, dass den beiden eine komplette Trainingswoche gut tut und wir im taktischen Bereich arbeiten wollen.“ Otavio hatte im Testspiel in der Woche zuvor gegen Zweitligist Holstein Kiel (1:1) sein Comeback gefeiert, auch Azzaoui war zum Einsatz gekommen.

Der Förderkader muss es zum Auftakt des Premier-League-International-Cups, an dem die Wolfsburger bereits zum vierten Mal teilnehmen, also ohne Unterstützung aus dem Bundesliga-Kader schaffen. Am Mittwochabend (19 Uhr Ortszeit) ist im Stadion des AFC Totton die U23 des spanischen Erstligisten FC Valencia der erste Gegner. Wolfsburgs Förderkader-Coach Ton Lokhoff greift hierfür auf Spieler der U23, der U19 und der U17 zurück. 16 Akteure sind am Dienstag nach dem Abschlusstraining in der VW-Arena mit nach England geflogen.

Als weitere Gegner warten in der Vorrunde die U23 von West Ham United (30. Oktober) und die U23 von Brighton & Hove Albion (3. Dezember).

Der VfL-Kader: Fabio Di Michele Sanchez (U17), Tom-Kasper Berger, Jannis Lang, Ole Pohlmann, Marcel Beifus, Keeper Sebastian Mellack (alle U19), Jannes Tasche, Michael Edwards, Tim Siersleben, Davide-Jerome Itter, Iba May, Yannik Möker, Luca Horn, Omar Marmoush, Mamoudou Karamoko und Charles-Jesaja Herrmann (alle U23).