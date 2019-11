Pervan winkt das Debüt im Nationalteam

Seit dem 4. Spieltag in der Fußball-Bundesliga vertritt Pavao Pervan beim VfL Stammkeeper Koen Casteels. Der Österreicher wird auch in den beiden letzten Partien vor der Länderspielpause gegen KAA Gent am Donnerstag und am Sonntag in der Liga gegen Bayern Leverkusen das Wolfsburger Tor hüten. Und...