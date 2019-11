VfL Wolfsburg: Zaubern kann Glasner nicht

Nein, er sei kein David Copperfield, sagte Oliver Glasner einen Tag nach dem 1:3 in der Europa League gegen KAA Gent, nach der dritten Niederlage binnen neun Tagen. „Ich habe keine Zauberformel in petto“, so der österreichische Coach des VfL Wolfsburg weiter. Dennoch kommt auf ihn nun die Aufgabe...