250 Fans begleiten den VfL Wolfsburg nach Lwiw

1000 Fans waren es beim 1:1 in Saint-Étienne ein paar mehr sogar beim 2:2 in Gent. Und nach Lwiw begleiten den VfL Wolfsburg nun etwa 250 Anhänger, um in der Ukraine den Einzug in die Europa-League-Zwischenrunde zu feiern. „Wir sind mit dieser Anzahl sehr zufrieden“, sagt Michael Schrader,...