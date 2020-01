VfL Wolfsburg: Rexhbecaj ist weg, Pongracic im Blick

Am Ende wurde es weder Fortuna Düsseldorf noch der FC Augsburg. Doch Elvis Rexhbecaj hat den VfL Wolfsburg verlassen. Während die anderen Profis das Training am Sonntagvormittag absolvierten, war das Eigengewächs auf dem Weg zum Flughafen nach Faro. Sein Ziel: Benidorm in Spanien. Dort bereitet...