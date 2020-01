Emotionaler Abschied des VfL Wolfsburg aus Portugal

Die Zeit unter der Sonne Portugals ist nahezu vorbei, am Samstag brechen die Profis des VfL Wolfsburg auf in Richtung Heimat. Dann liegen acht anstrengende Tage Trainingslager an der Algarve-Küste hinter ihnen. Am Freitag wurde es noch einmal emotional in Almancil. Denn zum fünften Mal jährte sich...