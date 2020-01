Tisserand stellt sich der Konkurrenz beim VfL Wolfsburg

Marcel Tisserands neuer Konkurrent in der Innenverteidigung stand am Mittwoch gar nicht auf dem Platz. VfL-Neuzugang Marin Pongracic fehlte im Training, hatte am Vortag einen Schlag auf den Fuß bekommen. Mit dem Kroaten hat der Bundesligist nun fünf zentrale Abwehrspieler im Kader – doch Tisserand...