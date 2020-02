VfL Wolfsburg will Stadion bis 2021 komplett mit 5G ausgestatten

Der VfL Wolfsburg will sein komplettes Stadion spätestens bis zum Sommer 2021 mit dem superschnellen 5G-Mobilfunk ausgestattet haben. „Damit lägen wir dann sehr gut in der Zeit, weil wir davon ausgehen, dass es erst in zwei, drei Jahren eine ausreichende Marktabdeckung mit 5G-Geräten geben wird“,...