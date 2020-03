Maximilian Arnold: Im Moment gibt’s keine Feiertage

Beim Gedanken an das, was ihm fehlt, stellt sich bei Maximilian Arnold eine körperliche Reaktion ein. „Ich bekomme echt eine Gänsehaut, wenn ich darüber spreche“, sagt der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg. Es geht natürlich um den Fußball, der wegen des Corona-Virus in einer...