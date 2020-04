Regale statt Rasen: VfL hilft im Supermarkt

Vom Rasen halten sich die Fußballer des VfL Wolfsburg während der Corona-Pandemie aktuell ohnehin noch fern, am Freitagmorgen stand für sie ein ungewöhnlicher Auftritt an. Statt raus auf den Rasen hieß es für sie ran an die Regale. Sechs Profis halfen in zwei Wolfsburger Supermärkten beim Befüllen...