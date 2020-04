Der VfL Wolfsburg stockt seinen Kader auf

Neue Gesichter im Kleingruppen-Training der Profimannschaft des VfL Wolfsburg – und zwar gleich sechs Stück. Hintergrund ist eine Empfehlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Sie rät mit Blick auf den geplanten Wiederbeginn der Bundesliga im Mai, die Kader aufzustocken. „Die Gruppe ist etwas größer als sonst“, bestätigt VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Die verbleibenden neun Spieltage werden – je nach Startzeitpunkt – bis zum 30. Juni mehr oder weniger komprimiert ausgetragen. Heißt: Die Belastung wird hoch sein für die Profis. Und: Es ist nicht ganz und gar auszuschließen, dass der eine oder andere Spieler zwischendurch aufgrund einer Infektion mit dem Corona-Virus in Quarantäne muss. Für diesen Fall sollen „angepasste Quarantäne-Konzepte“, so formulierte es DFL-Chef Christian Seifert auf der Pressekonferenz am Donnerstag, zur Anwendung kommen. Bedeutet: Nicht die gesamte Mannschaft müsse dann automatisch aussetzen.

Daher sprach der Verband die Empfehlung aus, die Kader zu vergrößern. Beim VfL trainieren daher nun sechs Talente mit: Ulysses Llanez aus der U19 sowie Luca Horn, Julian Justvan, Iba May, Omar Marmoush und Mamoudou Karamoko aus der U23. Letzterer fehlt allerdings zum Auftakt angeschlagen. Zusammen mit Justvan hatte sich der bullige Angreifer aber bereits im Winter-Trainingslager in Portugal Profi-Coach Oliver Glasner zeigen dürfen und dabei durchaus Werbung für sich betrieben.

Diese Sechs ergänzen fortan die Trainingsgruppe des VfL, der weiter in Kleingruppen arbeiten wird. „Die Trainer werden in dieser Phase gefordert sein, die Belastung zu steuern und zu rochieren“, sagt Schmadtke. Der Geschäftsführer des Bundesligisten macht sich mit Blick auf den möglichen Neustart der Liga keine Sorgen, was die Vorbereitung der Mannschaft angeht. „Unsere Jungs sind in einem guten körperlichen Zustand. Sie haben so viel an der Physis gearbeitet wie sonst nie.“