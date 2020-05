Ivan Sarcevic, 19 Jahre alte Österreicher, wechselt aus der Junioren-Akademie des VfL Wolfsburg in die 2. Schweizer Fußball-Liga. Der Mittelfeldspieler wird sich dem FC Wil anschließen. Sarcevic war im Sommer 2017 mit gerade einmal 16 Jahren vom „Team Wiener Linien Jugend“ zur Wolfsburger U17 gewechselt. Zuletzt kickte er in der U19-Bundesliga und kam in 14 von 20 Spielen zum Einsatz. Sarcevic erzielte zwei Tore und gab eine Vorlage. Zur neuen Saison spielt er in der Schweiz.