Schalkes Trainer schwärmt: Der VfL Wolfsburg ist komplett

Wolfsburg. David Wagner, der Coach von Schalke 04, hofft, dass die „schreckliche Serie“ von 14 sieglosen Spielen in Folge nun gegen den VfL Wolfsburg endet.

Auf Schalke kriselt es. Finanziell geht der Klub am Stock, Boss Clemens Tönnies sorgt mit seiner Schlachterei für Unruhe, und die Mannschaft von David Wagner befindet sich in der Bundesliga im freien Fall. Seit 14 Spielen hat sie nicht mehr gewonnen und ist nach einer starken Hinrunde ins Niemandsland der Tabelle abgerutscht. Der Schalker Trainer klang daher in der Pressekonferenz vor dem Duell seines Teams gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) beinahe wehmütig, als er über die Qualitäten des Gegners sprach.

