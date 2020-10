Oliver Glasner, der Trainer des VfL Wolfsburg, hatte nach dem 0:0 gegen Augsburg zum Saisonstart seines Teams mit einem Punkt aus drei Partien gesagt, es breche nun keine Euphorie aus, aber es sei auch kein „völliges Desaster“. Doch warum tut sich der Bundesligist so schwer? Ein Blick auf die Zahlen.

Beim Vergleich der ersten drei Begegnungen der aktuellen Spielzeit mit denen der Vorsaison fällt eines sofort ins Auge. Die Wolfsburger haben sowohl Probleme in der Vorbereitung von Chancen als auch bei deren Verwertung. Gegen Leverkusen (neun Torschüsse) und in Freiburg (acht) kamen sie nicht zu vielen Abschlüssen in Richtung gegnerisches Tor. Das hatte in den ersten drei Spielen der vergangenen Saison gegen Köln, Hertha BSC und Paderborn besser geklappt.

Glasner will mehr Torgefahr sehen

Hatte der VfL genug Abschlüsse wie gegen Augsburg (18 Torschüsse), mangelte es an der Effizienz. So kommt es, dass die Grün-Weißen erst einmal getroffen haben in dieser Spielzeit – und das durch einen direkt verwandelten Freistoß beim 1:1 in Freiburg. Deshalb liegt auf den offensiven Abschlüssen nun der Schwerpunkt im Training. „Wir wollen wieder für mehr Torgefahr und mehr Tore sorgen“, sagt Glasner. Zumal es im Team steckt. Denn während es in der Bundesliga zu selten im gegnerischen Tor einschlägt, klappte es zeitgleich im Pokal und in der Europa League ganz ordentlich. In diesen vier Partien trafen Wout Weghorst und Co. elfmal – wobei die Gegner nicht immer hochklassig waren.

Die Wolfsburger laufen mehr

Die Zahlen verraten weiterhin noch zweierlei. Die Wolfsburger haben im zweiten Jahr unter Glasners Regie das laufintensive Spiel des Österreichers noch besser adaptiert. Sie liefen in zwei von drei Spielen mehr als 120 Kilometer und in der Addition knapp fünf Kilometer mehr als im Vorjahr. Zudem tut sich der VfL leichter, wenn er nicht das Spiel machen muss, sondern durch hohes Pressing und Umschaltbewegungen agiert. Sowohl gegen Paderborn in der vergangenen als auch gegen Augsburg in der aktuellen Spielzeit hatte der VfL mehr Ballbesitz und spielte mehr Pässe als der Gegner. Doch beide Male reichte das nicht zu einem Sieg.