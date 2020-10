VfL Wolfsburg: Macht Philipp jetzt Brekalo Beine?

Am Dienstag trainierte Maximilian Philipp, der letzte Neuzugang des VfL Wolfsburg, erstmals mit seinem neuen Team. Doch dabei lernte die Leihgabe von Dinamo Moskau nicht alle seiner neuen Kollegen kennen. Sechs Spieler befinden sich auf Länderspielreise, unter ihnen zwei, denen Philipp Konkurrenz machen soll: Admir Mehmedi und Josip Brekalo. Vor allem Letztgenannter wird mehr Konstanz in seine Auftritte bringen müssen, um in der Startelf zu bleiben. Aber das scheint beim jungen Kroaten schon angekommen zu sein…

Der Saisonstart war für Brekalo eher durchwachsen. Im Pokalspiel gegen Fürstenwalde wurde er geschont, die Partie gegen Chernihiv verpasste er wegen einer Fußverletzung. Gegen Kukesi (Note 4,5), Leverkusen (3,5), Freiburg (3,5) und Athen (4) konnte er nicht wirklich Werbung für sich machen – trotz seines Treffers in Freiburg zum 1:1 per Freistoß. Bei keinem anderen VfL-Profi wechseln sich innerhalb eines Spiels Licht und Schatten so stark ab wie beim 22-Jährigen. Das Talent ist unübersehbar, doch seine Suche nach mehr Beständigkeit ist noch nicht abgeschlossen. Zu oft taucht Brekalo noch unter.

Gegen Augsburg trumpfte Brekalo auf

Doch seitdem klar ist, dass er mit Philipp einen weiteren Rivalen auf dem offensiven Flügel bekommt, liefert der junge Kroate wieder. Das ist zumindest eine Interpretation dessen, was Brekalo in den zurückliegenden Tagen zeigte. Gegen Augsburg spielte er wie aufgedreht, lieferte seine beste Leistung der Saison, wenn nicht gar eine seiner besten überhaupt im Trikot des VfL ab. Immer gierig auf den Ball, mit guten Pässen und Soloaktionen, die die gegnerische Abwehr vor Probleme stellten. Einzig ein Tor fehlte als Belohnung – sowohl für ihn als auch fürs gesamte Team.

Auch in der Nationalmannschaft trumpfte der Wolfsburger auf. Beim 2:1-Sieg im Test gegen die Schweiz stand er in der Startelf und erzielte in der 42. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich. Die kroatischen Medien lobten den 22-Jährigen, der in der 75. Minute für den Ex-Wolfsburger Ivan Perisic ausgewechselt wurde, danach in den höchsten Tönen. Auch VfL-intern war die Partie nicht ganz unwichtig: Denn bei den Schweizern konnte Mehmedi, der ebenfalls einen Platz in der Offensive des Bundesligisten für sich beansprucht, nicht in selber Art und Weise für sich werben.

Glasner ist ein großer Fürsprecher Brekalos

Brekalo macht Dampf – es waren zwei Auftritte, die den Anschein erwecken, der Kroate habe die Zeichen der Zeit verstanden. Sein Vorteil: Mit Oliver Glasner hat er beim VfL einen Trainer, der große Stücke auf ihn hält. „Er hat ein gutes Dribbling, einen tollen Abschluss und ist laufstark“, lobt der Österreicher seinen Flügelspieler. Vor allem erhofft er sich von Brekalo mehr überraschende Aktionen, mit denen dieser die Abwehr durcheinanderbringen kann. Zuletzt wirkte das Offensivspiel des VfL recht statisch, von der Partie am Sonntag gegen Augsburg einmal abgesehen.

Gegen die Schwaben hatte Brekalo sogar getroffen. In seiner typischen Manier war er von der linken Seite nach innen gezogen und hatte mit seinem starken rechten Fuß abgezogen, so dass der ansonsten so souveräne FCA-Keeper Rafal Gikiewicz machtlos war. Aber weil bei der Entstehung der Szene Stürmer Wout Weghorst hauchdünn im Abseits gestanden hatte, zählte dieser Treffer nicht.

Auf einmal ist der Konkurrenzkampf wieder groß

Als nächstes muss der VfL nach der Länderspielpause bei Borussia Mönchengladbach ran – und dann wird’s interessant. Denn nach den vergangenen Wochen, in denen es aufgrund von zahlreichen Blessuren nie viel Auswahl für Glasner gab, kann er am Niederrhein wohl wieder aus dem Vollen schöpfen, was die Offensive angeht. Renato Steffen dürfte dann seine Corona-Infektion überstanden haben, Joao Victor sollte seine Muskelverletzung ebenfalls auskuriert haben.

Und dann ist da ja auch noch der Neue. Philipp ist flexibel einsetzbar, eher auf der rechten als auf der linken Außenbahn, wo sich Brekalo am wohlsten fühlt. Doch am häufigsten kam der gebürtige Berliner in Moskau als hängende Spitze zum Einsatz – also am ehesten in der Rolle, die Mehmedi zuletzt einnahm. Wo sieht Glasner den Neuzugang? Viele Einheiten, um Abläufe einzustudieren, bekommt Philipp freilich nicht. Der VfL-Coach hat den Profis nach den Strapazen zuletzt vier Tage frei verordnet.

Erst am Montag beginnt dann die Vorbereitung aufs Spiel in Mönchengladbach – mit mehr Konkurrenzkampf und einem Brekalo, der zeigen will, dass er konstant starke Leistungen abliefern kann.