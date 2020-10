VfL Wolfsburg: Deshalb bleibt der Nordkurvensaal zu

Wolfsburg. Die zuständige Ultra-Gruppe will den beliebten Fantreff des VfL Wolfsburg in der VW-Arena nicht öffnen, solange die Corona-Zahlen wieder steigen.

Eigentlich hätte der Nordkurvensaal in der VW-Arena zum Heimspiel des VfL Wolfsburg am Sonntag gegen den FC Augsburg wieder öffnen dürfen. Doch die Türen blieben zu – und bleiben es auch erst einmal. Die zuständige Ultra-Gruppe erklärt ihre Entscheidung, die vom städtischen Fanprojekt mitgetragen wird, mit den steigenden Corona-Zahlen. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Dass der Nordkurvensaal geschlossen blieb, „lag nicht etwa am standort-individuellen Konzept des VfL oder am Hygienekonzept des städtischen Fanprojekts, sondern vielmehr am Verantwortungsbewusstsein und am Selbstverständnis der aktiven Fanszene Wolfsburg“, heißt es darin. 25 Fans hätten laut Konzept Platz gefunden. Doch das kam für die „Green White Angels“, die Ultra-Gruppe, die die Bewirtung des Nordkurvensaales übernommen hat, nicht in Frage. „Unter den aktuellen Umständen, wo die Corona-Fallzahlen wieder deutlich steigen, steigt auch das ohnehin bestehende Unverständnis der aktiven Fanszene, was die Teilzulassung von Zuschauern in der Volkswagen Arena, aber auch bundesweit betrifft“, sagt Stephan Dube von den „Green White Angels“. „Den Nordkurvensaal mit einer Kompromisslösung zu öffnen, hat nichts mit dem Fußballerlebnis oder dem besonderen Heimspielcharakter zu tun und täuscht nur eine Art Normalität vor, die es nicht gibt und unter aktuellen Gegebenheiten auch nicht geben sollte.“ Diese Haltung wird vom Fanprojekt akzeptiert. Diese Entscheidung „sei das nicht als jugendlicher, unüberlegter Boykott oder Desinteresse am eigenen Verein zu verstehen“, heißt es in der Mitteilung weiter, „sondern zeuge vielmehr von klarer Haltung der Wolfsburger Fanszene. Die Fanszene übernimmt gesellschaftliche Verantwortung und stellt ihre eigenen Interessen bewusst zurück.“ Mit der Folge, dass der Nordkurvensaal erst einmal zu bleibt. „Dieser Schritt verdient Respekt und Anerkennung“, sagt Anke Thies vom Fanprojekt Wolfsburg. Mit ihrer klaren Stellung zur gesellschaftlichen Verantwortung des Fußballs sind die Ultras beim VfL nicht allein. Auch das Fan-Bündnis „Unsere Kurve“ kritisiert die Rückkehr von Fans in die Stadien. „Reduzierte Ticketkontingente, Gästefanverbot, Sicherheitsabstand, personalisierte Tickets aber auch die anhaltende Pandemielage schreckten nicht nur Ultras von einem Stadionbesuch ab“, schreibt die Stadt Wolfsburg. Das würden die aktuellen Zuschauerzahlen in der VW-Arena zeigen. Gegen Augsburg hatten statt 6000 erlaubten Fans lediglich 4632 Karten gekauft.