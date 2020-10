Ginczek muss beim VfL Wolfsburg um jede Minute kämpfen

95, 27 und zwölf: Das sind die Einsatzminuten von Daniel Ginczek in Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League in dieser Spielzeit. In neun Pflichtspielen ist das dürftig. Doch es könnte sein, dass sich der Stürmer des VfL Wolfsburg mit dieser Rolle erst einmal abfinden muss. Denn nach Wochen, in denen der Kader des Bundesligisten in der Offensive ausgedünnt war, sind nun alle wieder fit, zudem kam mit Maximilian Philipp ein Neuer dazu. Wie geht’s mit Ginczek weiter?

Am Sonntag, wenn der VfL ab 18 Uhr bei Hertha BSC antritt, wird der 29-Jährige höchstwahrscheinlich wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen. So wie auch zuletzt beim 2:1 gegen Arminia Bielefeld, als er ohne Einsatzminute blieb. Zuvor hatten Ginczek mal wieder muskuläre Probleme geplagt. Daher könne man auch nicht zu viel erwarten. „Wir mussten Daniel wieder eine Woche aus dem Training nehmen, das ist noch nicht so lange her. Ich würde nicht sagen, dass er schon in seinem Top-Fitnesszustand ist“, erklärt VfL-Trainer Oliver Glasner.

In Freiburg konnte Ginczek nicht überzeugen

Allerdings: In seinen Einsätzen zuvor, etwa beim 1:1 in Freiburg, als er 77 Minuten anstelle des geschonten Wout Weghorst spielen durfte, betrieb Ginczek nicht unbedingt Werbung für sich. Doch ist er topfit, kann er das Wolfsburger Spiel bereichern – auch gemeinsam mit Weghorst. Das weiß auch Glasner. „Das ist die Herausforderung für uns: dass wir ihn hier in seinen bestmöglichen Zustand bringen“, sagt der 46-Jährige. „Aber Daniel hat diese Woche sehr ordentlich trainiert. Bisher war alles okay.“ Dennoch wird es für die Startelf in Berlin höchstwahrscheinlich nicht reichen.

Der Konkurrenzkampf ist groß

Auch weil der Konkurrenzkampf in der Offensive wieder größer geworden ist. Joao Victor hat seine Muskelverletzung überwunden, Josip Brekalo trainiert nach seiner Corona-Infektion immerhin wieder mit der Mannschaft, Renato Steffen schon länger. Philipp ist neu dazugekommen und ein Spieler, der alle Positionen im Angriff spielen kann. Und dann gibt’s da auch noch Sommerzugang Bartosz Bialek. Der junge Pole macht nach zu erwartenden Anlaufschwierigkeiten inzwischen im Training auf sich aufmerksam. „Er macht einen sehr guten Eindruck“, lobt Glasner.

Für ihn als Trainer ist das eine Luxussituation. Er kann den Konkurrenzkampf beobachten und die Sieger am Wochenende ins Rennen schicken. „Wir haben jetzt wieder viele Optionen in der Offensive“, sagt er. Zu denen gehört auch Ginczek. Doch der erfahrene Stürmer wird sich strecken müssen, um in nächster Zeit mehr Einsatzminuten zu sammeln.