Labbadia und Cunha: In Berlin haben sie sich gefunden

Seitdem Investor Lars Windhorst öffentlichkeitswirksam bei Hertha BSC eingestiegen ist, wird in der Hauptstadt geklotzt statt gekleckert. Allein in der Winterpause der Vorsaison gaben die Berliner für vier neue Spieler 77 Millionen Euro aus. Die 25 Millionen für Lyons Lucas Tousart stellten gar einen neuen Vereinsrekord dar. Zudem verpflichtete die „alte Dame“ einen jungen Brasilianer, der um ein Haar zuvor beim VfL Wolfsburg gelandet wäre: Matheus Cunha.

Alle Wölfe-News direkt ins Postfach! Jetzt für den kostenlosen VfL-Wolfsburg-Newsletter anmelden und wöchentlich alle News zu den Wölfen ins Postfach bekommen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Drei Monate später übernahm Bruno Labbadia das Traineramt an der Spree – und dürfte entzückt gewesen sein, den 20-Jährigen im Kader zu haben. Denn der 54-Jährige hatte Cunha bereits im Sommer 2018 unbedingt haben wollen. Damals war er noch Trainer in Wolfsburg, und der Stürmer war auf dem Markt. Doch alle Fürsprache Labbadias half nicht, der VfL zog im Wettbieten mit RB Leipzig den Kürzeren. Cunha wechselte für 15 Millionen Euro vom FC Sion aus der Schweiz nach Sachsen. „Matheus lebt und liebt den Fußball. Ich mag solche Spielertypen einfach“, sagte Labbadia dereinst über den Brasilianer.

Cunha schmiss den VfL aus dem Pokal

Bevor es in Berlin dann doch noch zur Zusammenarbeit zwischen beiden kam, spielte Cunha anderthalb Jahre für RB. Auf 52 Einsätze, neun Tore und drei Vorlagen kam er in dieser Zeit. Mit einem Treffer tat der heute 20-Jährige den Wolfsburgern und seinem „Fan“ Labbadia besonders weh: Im Februar 2019 erzielte Cunha für Leipzig das 1:0-Siegtor im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den VfL, der dadurch die Segel streichen musste. An Labbadias Begeisterung für den Stürmer hat das freilich nichts geändert. „Wer ihn kennenlernt, der merkt schnell, dass er ein extrem positiver Mensch ist“, sagte der Ex-Profi.

Hertha verlor die letzten vier Partien

Seit April, als Labbadia das Traineramt von Alexander Nouri übernahm, arbeiten beide nun an der Spree zusammen. In allen sechs Pflichtspielen der bisherigen Saison stand Cunha von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Rasen. Mal als hängende Spitze, mal auf Außen, mal als Mittelstürmer. Die Flexibilität ist eine der Stärken des Brasilianers, der in seinen sechs Einsätzen auf drei Tore und drei Vorlagen kommt – eine starke Quote. Dennoch lief es für die Hauptstädter zuletzt überhaupt nicht. In der Liga gab es vier Pleiten in Folge, im Pokal das Aus gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig.

Vor dem Wiedersehen mit den Wolfsburgern am Sonntag (18 Uhr) im Olympiastadion steht Labbadia in Berlin unter Druck. Dank der Windhorst-Millionen will die Hertha schließlich raus aus dem Bundesliga-Mittelmaß und rein in die Spitzengruppe der Liga. Dafür soll der ehemalige VfL-Coach sorgen – zusammen mit seinem Schützling Matheus Cunha.