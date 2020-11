Torschütze Baku: „Haben uns das Leben selbst schwer gemacht“

Die erste Halbzeit in Berlin war gut, die zweite nicht mehr: So könnte man die Fazits der Protagonisten des VfL Wolfsburg nach dem 1:1 bei Hertha BSC am Sonntagabend kurz und knapp zusammenfassen. Oder in den Worten von Geschäftsführer Jörg Schmadtke: „In der ersten Hälfte haben wir es gut gemacht, die zweite Hälfte war nicht so toll.“

Im zweiten Spielabschnitt hatten die Wolfsburger Probleme: defensiv mit der erhöhten Schlagzahl der Gastgeber und offensiv mit dem Herausspielen von Chancen. Da kam nicht mehr viel. Warum und wieso? „Ich hätte auf der Tribüne ein paar Ideen gehabt“, sagte Schmadtke, „aber wichtig ist, dass die Ideen auf dem Platz entstehen.“ Doch dort dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Wout Weghorst per Kopf mal wieder zu einer guten Gelegenheit für den VfL kam.

Pässe und Zweikämpfe als Faktoren

Mehrere Faktoren kamen zusammen. Zum einen machten die Gäste zu viele Fehler im Passspiel. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht“, erklärte Ridle Baku. „Wir haben viele unsaubere Pässe gespielt. Dann ist es schwer, Chancen herauszuspielen.“ Zum anderen gewannen die Wolfsburger zu wenige Zweikämpfe. „Es geht auch darum, sich im Eins-gegen-eins durchzusetzen, um sich Möglichkeiten zu erarbeiten“, sagte VfL-Trainer Oliver Glasner. „Das haben wir aber diesmal nicht getan.“

Dass es dennoch zu einem Punkt in der Hauptstadt reichte, war vor allem zwei Neuzugängen zu verdanken. Maximilian Philipp, gebürtiger Berliner, bereitete das 1:1 vor, Baku erzielte es – mit einem Hammer aus 16 Metern. „Es ging alles so schnell. Ich habe nur gesehen, dass ich wenig Zeit und Platz hatte. Also habe ich draufgehauen“, schilderte der 22-Jährige, der erst Anfang Oktober für 10 Millionen Euro vom FSV Mainz geholt wurde.

Baku hat sich beim VfL schnell festgespielt

Doch in kürzester Zeit hat sich der Junioren-Nationalspieler festgespielt. Die verletzten Kevin Mbabu und William werden es nicht einfach haben, sich auf der Rechtsverteidiger-Position gegen Baku durchzusetzen. Glasner ist voll des Lobes. „Er nimmt die taktischen Dinge, die wir besprechen, schnell an und setzt sie um. Er bringt sich auch in der Offensive stark ein, wie man bei seinem Tor gesehen hat“, sagte der VfL-Coach – und ergänzte schmunzelnd: „Dass er so eine linke Klebe hat, wusste ich aber nicht.“

Auch Philipp setzte mit der Vorlage zum 1:1 sein erstes Ausrufezeichen für die Wolfsburger – und das in seiner Geburtsstadt. „Die erste Halbzeit war okay, die zweite nicht mehr so prickelnd. Da hatten wir auch eine Menge Glück“, erklärte der 26-Jährige, der für ein Jahr von Dinamo Moskau an den VfL ausgeliehen wurde.

Glasner wünschte sich mehr Szenen wie beim 1:1

Die Entstehung des Ausgleichs – genau solche Szenen hätte sich der Wolfsburger Coach viel häufiger gewünscht. Philipp war in den Rücken der Abwehr gekommen und hatte den Ball dann ins Zentrum gespielt. „Das waren genau die Räume, die wir attackieren wollten“, schilderte Glasner. „Die Außenverteidiger sollen dann in die Halbräume einrücken.“ So wie es Baku tat – und wunderschön traf.