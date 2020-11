Vier neue Spieler hat der VfL Wolfsburg in der zurückliegenden Transferperiode verpflichtet – und alle vier feierten beim 1:1 am Sonntagabend in Berlin eine individuelle Premiere.

Ridle Baku: Der Rechtsverteidiger (22, für zehn Millionen Euro Ablöse aus Mainz) erzielte mit einem tollen Fernschuss zum 1:1 sein erstes Tor im VfL-Trikot. Zum dritten Mal hatte ihn Trainer Oliver Glasner in die Startelf berufen, und zum dritten Mal hat es der deutsche U21-Nationalspieler in die Elf des Tages des „Kicker“ geschafft. Schon nach so kurzer Zeit lässt sich feststellen: Baku war ein guter Griff.

Maximilian Philipp: Der Treffer des Rechtsverteidigers wäre ohne den für ein Jahr von Dinamo Moskau ausgeliehenen Stürmer (26, Kaufoption elf Millionen Euro) nicht möglich gewesen. Philipp bewegte sich clever zwischen den Berliner Verteidigungslinien und hatte aus so einer Position Raum und technische Fertigkeiten, um den Ball für Baku vorzubereiten. Es war seine erste Torbeteiligung im VfL-Dress.

Maxence Lacroix: Der 20 Jahre alte Franzose (fünf Millionen Euro aus Sochaux) hat sich in Windeseile an die Bundesliga gewöhnt. „Maxence hat nachgewiesen, dass er ein guter Spieler ist“, sagt Jörg Schmadtke. Der VfL-Geschäftsführer führt aus: „Er ist noch jung, noch unerfahren und wird noch besser werden, wenn er diese Erfahrungen gemacht hat. Er ist noch nicht am Ende seiner Leistungsfähigkeit angekommen. Was er derzeit abruft, ist gut. Er tut uns auch als Mannschaft gut.“ Lacroix’ Nebenmann will Schmadtke aber nicht unerwähnt lassen. „Jay Brooks spielt auch richtig konstant stark. Er bildet ein richtig gutes Gespann mit Maxence, das sich gegenseitig unterstützt. Sie halten sich den Rücken frei. Das passt derzeit sehr gut zusammen.“

Lacroix’ Dauerduell mit Berlins Sturmbüffel Jhon Cordoba gehörte zu den aufregendsten Details des Spiels in Berlin. Mit seiner starken Grätsche gegen Herthas Stürmer Mitte der zweiten Hälfte rettete der Neue seinem Team einen Zähler.

Bartosz Bialek: Es war zwar nur ein Mini-Einsatz für den 18 Jahre alten Polen, der in der Nachspielzeit für Wout Weghorst eingewechselt wurde, dennoch feierte der Stürmer sein Bundesliga-Debüt in Berlin. Das dürfte auch eine Belohnung seines Trainers gewesen sein für die gute Arbeit auf dem Übungsplatz. Wer Bialek da beobachtet, der kann dessen Abschlussqualität nicht übersehen. Bekommt der junge Pole in der Nähe des Tores einen Ball, zappelt dieser kurze Zeit später zumeist im Kasten. „Deswegen haben wir ihn verpflichtet“, sagt Schmadtke ganz trocken. „Das haben wir uns erhofft. Man erhofft sich bei Transfers ja immer irgendwas.“

Bei den vier Sommertransfers ist die Hoffnung ziemlich schnell zur Gewissheit geworden: Sie alle können dem VfL helfen.