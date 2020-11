Schäfer: Mich beeindruckt Jörg Schmadtkes Herangehensweise

Marcel Schäfer hat sich zu einer Weiterbildung entschlossen. Anfang Oktober begann für den 36 Jahre alten Sportdirektor des VfL Wolfsburg der Management-Lehrgang von DFL und DFB in Frankfurt, darin sollen die „Manager von morgen“ ausgebildet werden. Dieses Morgen könnte für den jahrelangen VfL-Profi im Sommer 2022 kommen.

Schäfer ist als Sportdirektor zwar schon voll betraut mit den Management-Aufgaben beim Bundesligisten: mit Kaderplanung, Transfers, Mitarbeitergesprächen oder Medienterminen. Doch mit Jörg Schmadtke zeichnet der ihm übergeordnete Sport-Geschäftsführer noch verantwortlich. Der hat gerade seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, statt bis Sommer 2021 bleibt der 56-Jährige nun bis Sommer 2022 in der VW-Stadt. Und genau dann läuft auch Schäfers Sportdirektor-Vertrag aus. Gut möglich, dass dieser dann in einen Geschäftsführer-Kontrakt umgewandelt wird.

Im Interview mit dem „Kicker“ beschreibt der 36-Jährige seine Beziehung zu „Mentor“ Schmadtke: „Mich beeindruckt die Herangehensweise von Jörg.“ Und: „Er bezieht mich in die tägliche Arbeit ein, schenkt mir dabei sehr viel Vertrauen und lässt auch zu, dass ich Dinge nach meinen Vorstellungen gestalte und meinen eigenen Weg finde.“ Es gebe in den Diskussionen auch mal Reibungspunkte. Dass die beiden nicht immer gleich tickten, „ist für den Verein unheimlich wichtig“, meint Schäfer.

Der hatte in Florida in den USA im Frühsommer 2018 seine aktive Karriere ausklingen lassen, als Schmadtke in Wolfsburg übernahm. Schäfer hätte eigentlich noch bis 2019 bei den Tampa Bay Rowdies kicken sollen, doch nun wurden schon ein Jahr früher die Zelte an der Ostküste abgebrochen, um unter Schmadtkes Führung den VfL neu aufzustellen. „Bevor ich die Entscheidung getroffen habe, ein Jahr früher als geplant aus den USA zurückzukommen, um an Jörgs Seite zu arbeiten, bin ich extra für einen Tag nach Frankfurt geflogen. Wir haben uns dort acht Stunden lang intensiv ausgetauscht“, sagt Schäfer. „Für uns beide war wichtig: Wir dürfen nicht komplett deckungsgleich sein, müssen uns auch ergänzen. Sonst hätte es aus unserer Sicht gar keinen Sinn gemacht.“

Die Konstellation mit Schmadtke, dem lebens- und fußballerfahrenen Manager, und Schäfer, dem wissbegierigen und ehrgeizigen Sportdirektor, hat sich der VfL schnell wieder stabilisiert. Nach zwei Relegationen in Folge sind Platz 6 und Platz 7 aller Ehren wert. Zumal die Verantwortlichen parallel dazu den Kader aufgeräumt, den Gehaltsetat um 25 Prozent gesenkt haben. Fußballerisch und finanziell ist der Klub zweieinhalb Jahre nach Schmadtkes Installation viel gesünder. Und daran hat auch der fleißige Schäfer einen großen Anteil.

Das Wolfsburger Urgestein hatte sich gewünscht, dass sein Boss noch ein Jahr dranhängt und dass der ihm somit noch ein weiteres Lehrjahr ermöglicht. Bis 2022. Und dann könnte Schäfer vom Co-Piloten-Sessel ans Hauptruder wechseln. Er sagt mit Blick auf den VfL: „Für mich ist Wolfsburg ein Top-Standort, um zu arbeiten und nachhaltig etwas zu entwickeln. Außerdem haben meine Familie und ich eine wirklich innige Verbindung zu dieser Stadt entwickelt. Das Vertrauen, das ich hier von allen Seiten genieße, weiß ich sehr zu schätzen.“