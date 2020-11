VfL spielt im DFB-Pokal gegen den SV Sandhausen

Beim VfL Wolfsburg rumorte es in den vergangenen Tagen, nachdem Trainer Oliver Glasner die Transferpolitik der sportlichen Führung kritisiert hatte. Trotzdem gelang den Wolfsburgern in der Fußball-Bundesliga ein knapper 2:1-Sieg gegen 1899 Hoffenheim, der in der Schlussphase auch ziemlich nervenaufreibend war. Bedeutend ruhiger war es hinterher im Studio der ARD-Sportschau in Köln, wo die zweite Runde im DFB-Pokal ausgelost wurde.

Die frühere Nationalspielerin Inka Grings hob sich den VfL bis fast ganz zum Schluss auf, loste dem VfL dabei ein Heimspiel gegen den SV Sandhausen zu. Es ist das erste Mal, dass die Grün-Weißen auf den aktuellen Zweitligisten treffen. Die Begegnung wird am 22. oder 23. Dezember in der VW-Arena ausgetragen. VfL-Frauen erwarten Duisburg Direkt im Anschluss wurde auch die nächste Runde bei den Frauen ausgelost. Auch hier hat Wolfsburg ein Heimspiel. Die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch trifft im Achtelfinale am 5. oder 6. Dezember auf Bundesliga-Kellerkind MSV Duisburg.