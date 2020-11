Weghorsts Fehlschuss sorgt für neue graue Haare bei Steffen

Puh, durchatmen! Denn die Schlussphase der Heimpartie des VfL Wolfsburg gegen 1899 Hoffenheim am Sonntagnachmittag war nichts für schwache Fußball-Herzen. Erst vergab Wout Weghorst einen Strafstoß für seine Grün-Weißen, dann fiel das 1:2 – und in der Nachspielzeit wehrte VfL-Keeper Koen Casteels einen Elfer der TSG ab. Am Ende war’s daher auch ein glücklicher Sieg. „Aber“, sagte VfL-Trainer Oliver Glasner, „wir sollten nicht den Eindruck der letzten 15 Minuten über die restlichen 75 Minuten stellen.“

Denn die waren stark (erste halbe Stunde) bis ordentlich (30. bis 75. Minute). Doch nicht zum ersten Mal fehlte den Wolfsburgern der „Killerinstinkt“. Statt durch Weghorsts Elfmeter das entscheidende 3:0 zu erzielen, mussten sie so bis zum Abpfiff zittern. „Dieses Phänomen ist ja oft zu verfolgen, gegen Bielefeld war das so ähnlich auch der Fall“, sagte Glasner, der seinem Stürmer keinen Vorwurf machen wollte. „Wout ist ansonsten ein sehr sicherer Schütze. Aber wir tun uns schwer, das Spiel zu entscheiden, wenn wir es können. Das ist ein Prozess, und das muss unser nächster Schritt sein.“

Die erste halbe Stunde überzeugte

Aber wie der VfL in der ersten halben Stunde agierte, war schon erstaunlich. Dass es am Freitag Unruhe wegen Glasners Aussagen zur Transferpolitik des Klubs gegeben hatte, schien die Mannschaft nicht negativ zu beeinflussen. Im Gegenteil: So viel Spielfreude und gelungene Kombinationen in der Offensive gab’s zuletzt selten. Renato Steffen sagte: „Wir haben das natürlich mitbekommen. Aber wir sind konzentriert ins Spiel gegangen und haben uns nicht ablenken lassen von etwas, das von außen hereingetragen wird.“

Der Schweizer hatte nach dem Spiel gut lachen. Er erzielte das 1:0 und bereitete das 2:0 vor. In der 71. Minute war er ausgewechselt worden, stand also nicht mehr auf dem Platz, als die dramatische Schlussphase begann. „Ich habe noch nicht so viele graue Haare, aber es sind ein paar dazugekommen“, erklärte Steffen schmunzelnd. „Es war ein bisschen unnötig, dass wir uns selbst noch mal ein bisschen Stress gemacht haben.“

VfL rückte nicht mehr weit genug heraus

Das war es in der Tat. Nicht nur Weghorsts vergebener Elfer spielte dabei eine Rolle. Das hohe Anlaufen, mit dem die Wolfsburger Hoffenheim lange vor Probleme gestellt hatten, funktionierte nicht mehr so recht. „In der zweiten Halbzeit sind wir nicht mehr weit genug herausgerückt, dadurch wurden das Spielfeld und die Räume zu groß“, analysierte Glasner.

Doch zum Glück blieb es folgenlos. Nach dem 2:1 gegen Arminia Bielefeld fuhren die Wolfsburger den zweiten Saisondreier und den zweiten Heimsieg in Folge ein. Zur Belohnung gab’s den Sprung auf Platz 6 – also dorthin, wo der VfL auch am Ende der Spielzeit stehen möchte. Deshalb haben die Profis von Glasner nun vier Tage frei bekommen, es ist Länderspielpause. „Es ist die letzte Chance vor Weihnachten, und das wollen wir nutzen“, erklärte der Österreicher, der nicht in die Heimat fahren wird, weil er anschließend fünf Tage in Quarantäne müsste.